Цхинвал, , 12:44 — REGNUM Депутат парламента Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Давид Санакоев заявил, что оппозиционные депутаты отказались участвовать во внеочередной сессии, так как опасались «манипуляций» со стороны властей. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети Facebook.

По словам политика, 27 января, перед началом сессии, объявленной президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым для обсуждения путей выхода из политического кризиса, депутаты спросили у спикера, может ли быть изменена повестка заседания.

«Спикер ответил, что не исключает этого. Депутаты обозначили готовность рассмотреть вопрос, поставленный президентом, но не готовы участвовать в манипуляциях, заготовленных президентской партией «Единая Осетия», — написал Санакоев.

Он обвинил главу республики в намерении применить «репрессивные меры» к депутатам и в желании помешать «справедливому расследованию» причин гибели Инала Джабиева.

«Нынешняя власть занята развалом государственности Южной Осетии и надругательством над законом», — заявил лидер оппозиционной партии.

Напомним, парламентская сессия, объявленная Бибиловым на 27 января, была сорвана из-за отсутствия кворума. Президент перенес ее на 28 января. Он пригрозил принять меры, если сессия не состоится второй раз.

Как сообщало ИА REGNUM, часть оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии объявили бойкот парламенту в сентябре 2020 года. Они требуют отставки генпрокурора страны Урузмага Джагаева. Депутаты заявляют, что он якобы мешает расследованию смерти находившегося под арестом Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

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