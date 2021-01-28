Париж, , 12:51 — REGNUM Франция отказалась экстрадировать на родину брата жены свергнутого президента Туниса Зин Абидина Бен Али бизнесмена Белхассен Трабелси, который подозревается в финансовых преступлениях. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Le Figaro.

По решению апелляционного суда французского города Экс-ан-Прованс 58-летний Трабелси в ближайшее время не может быть экстрадирован в Тунис из-за «реального риска бесчеловечного и унизительного обращения» с ним на родине.

Власти Туниса обвиняют Трабелси в хищении имущества и незаконных переводах денежных средств за границу. Суды страны уже заочно приговорили бизнесмена к 33 годам тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Национальная финансовая прокуратура Франции начала рассмотрение дела об использовании «конфликта интересов», в котором обвиняется министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню.

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