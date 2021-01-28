Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом проводит обзор мирных договорённостей, ранее заключенных с афганскими радикалами. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил во время брифинга 27 января.

Руководству США нужно понять, что именно включают соглашения, которых прежняя власть достигла с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это нужно для полного понимания, какие обязательства взяла на себя каждая из сторон, пояснил он.

«Поэтому мы этим [обзором и] занимаемся», — сказал Блинкен.

Спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада попросили остаться на этой должности, ему предложили и дальше вести ключевую работу по этому направлению, добавил госсекретарь.

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