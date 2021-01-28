Москва, , 12:33 — REGNUM Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали межпартийный манифест об объединении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Ранее, 26 января, президиум Центрального совета «Справедливой России» одобрил манифест объединенных левопатриотических сил, который в четверг подпишут лидер партии Сергей Миронов и руководители «Патриотов России» и «За Правду» Геннадий Семигин и Захар Прилепин.

Коалиция создается на базе «Справедливой России». По словам лидера партии Сергея Миронова, председателем новой политической организации станет он сам, а Семигин и Прилепин будут сопредседателями.