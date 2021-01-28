Москва, , 12:32 — REGNUM Государства должны уходить от международного эгоизма в сторону постоянного диалога и учёта взаимных интересов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, трудно, применительно к глобальным делам, очень трудно говорить об этом из одной страны. Это настолько серьезные и настолько объемные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений», — сказал Песков.

Он призвал перейти от, «скажем так, международного эгоизма, иногда принимающего форму международного рэкета, и так далее» к режиму постоянного диалога «и учету интересов друг друга».

Песков напомнил, что именно об этом постоянно говорит президент РФ Владимир Путин.

Он также напомнил, что Россия не живёт на отдельной планете и является участником международного сообщества, и она «не может быть изолирована от тех вызовов и проблем, которые зреют сейчас во всем мире», о чём говорил накануне российский лидер.