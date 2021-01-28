Москва, , 12:33 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек («Единая Россия»), комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к агрессии со стороны РФ, заявил, что пока только со стороны Североатлантического альянса наблюдаются многочисленные провокации и агрессивная риторика.

«Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым всё мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России», — цитирует RT депутата Госдумы.

Бальбек добавил, что западным «обывателям уже надоело слушать про виртуальную российскую агрессию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса поддерживать свой военный потенциал из-за «агрессивной» политики России и подъема Китая. Кроме того, Столтенберг заявил, что демократии и ценностям членов НАТО «брошен вызов».

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