Красногорск, , 12:23 — REGNUM Введенные в Подмосковье меры ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса, будут отменены властями региона тогда, когда на его территории число выявляемых носителей SARS-CoV-2 станет менее 900 в день. Об этом 28 января сообщил губернатор региона Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

«Не будет этих ограничений. Судя по снижающейся динамике, мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», — сказал он.

Также Воробьев уточнил, что в настоящее время в регионе менее 200 пациентов с COVID-19 остаются в Подмосковье подключенными к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 19 138 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.