Брюссель, , 12:16 — REGNUM Производитель вакцины от COVID-19 AstraZeneca должен выполнить свои обязательства по поставкам препарата странам ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кирьякидес на пресс-конференции 27 января, передает AMNA.

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Кирьякидес подчеркнула усилия ЕС по разрешению проблемной ситуации, связанной с «намерением AstraZeneca поставлять значительно меньше доз в ближайшие недели, чем было согласовано и объявлено».

Она сослалась на «недостаточные объяснения со стороны компании» и «глубокое недовольство среди государств-членов ЕС», которые, по ее словам, «едины в том, что AstraZeneca должна выполнить свои обязательства по нашему соглашению».

"Фармацевтические компании, разработчики вакцин, несут моральную, социальную и договорную ответственность, которой должны следовать», — подчеркнула она.

Кириакидес указала, что ЕС отвергает логику «кто первый пришел — тот первый и получил», поскольку «в предварительном Договоре купли-продажи нет пункта о приоритете».

"Мы намерены защищать целостность наших инвестиций и деньги налогоплательщиков, которые были вложены [в разработку вакцин]», — заключила она.

Отметим, министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас также призвал ЕС к более жестким переговорам с производителями вакцин, которые задерживают поставки.