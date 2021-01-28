Ашхабад, , 12:09 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил главу пограничной службы Шадурды Дурдыева, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Глава государства понизил начальника погранслужбы в звании с генерал-майора до подполковника. Бердымухамедов призвал руководителей силовых ведомств бережно относиться к современной военной технике.

Кадровые изменения произошли на заседании совета безопасности республики. На заседании выступил генеральный прокурор Туркмении Батыр Атдаев. Он представил результаты проверки пограничных войск.

После выступления генпрокурора Бердымухамедов уволил Дурдыева, а также объявил строгие выговоры его заместителям Аннамырату Чарыеву и Илману Илманову.

Новым главой пограничных войск назначен Язгелди Нурыев, который ранее возглавлял институт национальной безопасности.