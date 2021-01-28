Афины , , 12:10 — REGNUM Национальный план вакцинации в Греции разворачивается в соответствии с наличием вакцин. Об этом 27 января заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас на очередном брифинге, посвященном пандемии коронавируса, передает AMNA.

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Министр добавил, что правительство обеспечило вторую дозу вакцины для тех граждан, которые уже получили первую дозу. Однако, несмотря на то, что вакцины были произведены в рекордно короткие сроки и являются безопасными и эффективными, их доступность сдерживается из-за тревожных задержек в распространении среди государств — членов ЕС.

«Помимо причин этих задержек, о которых мало что известно даже на уровне ЕС, мы должны иметь в виду, что ЕС — с его 27 государствами, 450 миллионами граждан и 22 триллионами евро валового внутреннего продукта в вопросах общественного здравоохранения — должен вести переговоры еще более жестко и защищать своих самых слабых граждан от бизнеса и внутринациональной конкуренции», — заявил министр.

По его словам, производители вакцин должны понимать, что большая часть их финансового спонсорства поступала из государственных бюджетов, а именно из денег налогоплательщиков.