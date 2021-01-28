Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Различные варианты действий со стороны США возможны по результатам обзора по России, порученного спецслужбам. Об этом американский госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 27 января в ходе брифинга.

В США, напомнил он, по поручению президента Джо Байдена проводится обзор «всех этих действий», вызывающих глубокую озабоченность.

«Я не хочу забегать вперед того, где мы находимся в рамках этих обзоров», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден поручил спецслужбам дать «полную оценку» некоторым действиям, приписываемым России. Это якобы вмешательство в выборы в США, отравление блогера Алексея Навального, готовность платить деньги афганским боевикам за уничтожение военнослужащих западной коалиции, а также причастность к кибератаке, затронувшей правительственные структуры США. В Кремле все эти предположения отвергают.

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