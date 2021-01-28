Могадишо, , 12:03 — REGNUM В Сомали подвергли критике доклад Межправительственной организации по развитию (ИГАД), в котором отвергаются утверждения о том, что Кения финансирует ополченцев, участвующих в столкновениях с сомалийскими федеральными войсками в пограничном районе Белед-Хаво. Об этом сообщает ВВС Somalia со ссылкой на заявление министра информации Сомали Абукара Османа Даббе.

В соответствии с заявлением министра, доклад ИГАД опирается на данные кенийской стороны и полностью игнорирует информацию из Сомали.

Министр сказал, что во всем докладе цитируют министра обороны Кении Монику Джуму.

Даббе добавил, что доклад был опубликован 25 января, то есть в тот день, когда в городе Белед-Хаво, недалеко от границы с Кенией, только вспыхнули смертельные бои.

Специальный комитет ИГАД по установлению фактов для урегулирования дипломатического противостояния между Кенией и Сомали состоял из группы экспертов, сформированной президентом Джибути Исмаэлем Геллехом. В состав группы входили дипломаты и военачальники.

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