Киев, , 11:48 — REGNUM На площади Независимости в Киеве началась акция протеста представителей среднего и малого бизнеса. Об этом сообщило 28 января информационное агентство УНИАН.

По данным журналистов, к началу акции в центре Киева собралось около 500 человек. Всего организаторы ожидают увидеть на митинге примерно тысячу участников.

Предприниматели намерены пройти маршем к представительству ЕС на Украине, затем к Конституционному суду Украины и к посольству США.

По данным ресурса «Информатор», в центр Киева стянуты дополнительные силы полиции и Национальной гвардии Украины.

«Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ГСЧС Украины —), кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на службу в усиленном режиме», — рассказали журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее акция протеста прошла у стен офиса президента Украины. Участники акции требовали от власти остановить «тарифный геноцид».

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