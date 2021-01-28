Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Министерство образования, культуры и спорта Грузии будет разделено на два ведомства. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 28 января объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании.

«Завершены все технические работы и подготовлено постановление правительства об отделении минобразования от министерства культуры, спорта», — сказал Гахария.

Он добавил, что в министерство культуры и спорта будет включено министерство молодежи.

Стоит отметить, что министерства, культуры и спорта Грузии были объединены в одно ведомство в 2018 году. Это было сделано в рамках объявленной программы по сокращению затрат на содержание правительства.