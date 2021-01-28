28 января 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 13:29 — REGNUM Константинопольский патриархат приветствовал первые шаги президента США Джо Байдена, который подписал распоряжение об отмене запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран, введенного его предшественником Дональдом Трампом в январе 2017 года, а также провозгласил возвращение Вашингтона к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Как сообщается в официальном коммюнике Фанара, константинопольский патриарх Варфоломей приветствует отмену запрета на въезд, поскольку сам в течение нескольких десятилетий инициировал диалог с исламским миром и за 30 лет служения на посту патриарха посетил множество мусульманских стран, где «у него сложились братские отношения и прочные связи с религиозными деятелями и ведущими учеными». Фанар напомнил и о том, что Варфоломей, которого иногда называют «зеленым патриархом», специализируется на разрешении экологических проблем, поэтому «Его Святейшество неоднократно выражал свое несогласие с позицией Вашингтона по Киотскому протоколу и выходом США из Парижского соглашения». Отсюда «энтузиазм» Фанара в отношении решении Байдена о присоединении «к общим глобальным усилиям по решению проблемы изменения климата».

Патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Варфоломей и новый американский президент знакомы друг с другом давно. В 2009 году константинопольский патриарх во время визита в США на международную экологическую конференцию встретился в Белом доме с Бараком Обамой и Байденом, где в честь Варфоломея был дан официальный обед. А в 2011 году Байден навестил патриарха в Фанаре, став первым действующим американским вице-президентом, сделавшим это. Оценивая встречу, Байден назвал зажжение свечи в соборе Святого Георгия, резиденции константинопольского патриархата, «предоставленной ему честью, одной из самых больших в моей жизни». С его семьей поддерживает тесные отношения влиятельный протоирей Греческой православной архиепископии Америки в юрисдикции Константинопольского патриархата отец Александр Карлуцос. Возглавляющий архиепископию митрополит Элпидофор во время прошлогодней президентской кампании в США открыто симпатизировал демократам. Практически сразу после голосования письмо Байдену с поздравлениями направил Варфоломей, спустя какое-то время получивший ответное послание с благодарностью и рукописной припиской нового президента.

Александр Карлуцос

Так что им есть о чём поговорить, и Фанар частично обозначил направления. Однако они носят скорее политический характер, чем религиозный. Между тем от администрации Трампа мировому православию осталась в наследство проблема глубокого раскола, инициированного Константинопольским патриархатом и Вашингтоном. Она связана с Украиной, где в январе 2019 года появилась на свет Православная церковь Украины (ПЦУ), собранная из частей непризнанных Церквей, которой Варфоломей предоставил автокефалию. Эта операция и последовавшие за ней шаги по признанию ПЦУ православными Церквями сопровождалось дипломатической и политической поддержкой государственного секретаря США Майка Помпео, посла в Греции Джеффри Пайетта и посла по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэма Браунбэка. Вашингтон не скрывал, что действует против интересов Русской православной церкви и Москвы. Как отмечает англоязычный портал Greek City Times, сделанное перед уходом с должности госсекретаря заявление Помпео о роли США в продвижении ПЦУ не является случайным. По словам Помпео, он боролся с Москвой на многих фронтах, включая религиозный: «Я позаботился о том, чтобы США поддержали международное признание Православной церкви Украины, помогли избежать ей российского влияния».

А как будет действовать администрация Байдена? Проблема для нее в том, что предыдущая команда республиканцев не была идентифицирована с какой-либо Церковью, хотя и известно, что у Помпео православная жена. Что касается Байдена, то во время избирательной кампании он позиционировал себя как практикующего католика. После его победы на выборах поддерживающий демократов американский католический портал National Catholic Reporter написал, что «инаугурационная речь Байдена стала лучшим озвучиванием католических идей о государственном управлении, чем любой недавний документ Конференции католического епископата США». Иными словами, заявлениям нового президента определенные силы в Католической церкви в США и за ее пределами могут начать придавать чуть ли не вероучительный характер. Если администрация Байдена продолжит курс республиканцев на поддержку ПЦУ и Константинопольского патриархата в Киеве, православные Церкви расценят это как католическое наступление на древнее украинское православие, что отбросит темную тень и на Ватикан и папу Римского Франциска, которые старались всё это время не дать втянуть себя во внутренний православный спор.

Джо Байден Gage Skidmore

На недавней пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что координируемые из США действия патриарха Варфоломея уже привели к серьезным последствиям, его роль заключается в попытке похоронить влияние православия в мире. Нужно ли Байдену и его сторонникам-католикам, а также Святому престолу, чтобы этот кризис ассоциировался теперь уже и с ними? Выбор за новым президентом.