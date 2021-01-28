Уфа, , 11:52 — REGNUM Многие жалобы жителей Башкирии на неточности в расчетах со стороны ресурсоснабжающих организаций при переходе на оплату отопления по факту подтвердились. Об этом 28 января сообщил глава республики Радий Хабиров во время обращения с Посланием Госсобранию региона.

По его словам, от многих жителей республики поступали жалобы на «перетопы» и на неточности при начислении платы за отопление при переходе на оплату за тепло по факту.

«Многие факты подтвердились. Там, где допущены ошибки, мы их исправим, и будем возвращать людям деньги. Но такое не должно повториться. Соответствующее поручение Правительству республики я дал», — сказал Хабиров.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что согласно данным правительства Башкирии превышение платы за тепло более чем на 42% было зафиксировано в 2845 многоквартирных жилых домах республики.

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