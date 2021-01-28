Париж, , 11:36 — REGNUM Международная неправительственная организация Amnesty International призвала власти Франции прекратить продажу вооружений Ливану, силы безопасности которого, как утверждают в организации, используют эти вооружения для подавления антиправительственных протестов. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на официальном сайте Amnesty International 27 января.

Как уточняется в документе, для разгона протестов в Ливане применяются ручные гранаты со слезоточивым газом, резиновые пули и гранатометы, купленные у Франции.

«В течение нескольких лет Франция поставляет ливанским силам безопасности вооружения для поддержания порядка, которые используются при серьезных нарушениях прав человека. Мы призываем власти Франции проследить, чтобы эти продажи были прекращены, пока ливанское правительство не признает нарушений этих прав», — сказано в коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Франции решить судьбу гражданки страны, находящейся на территории Сирии в чрезвычайно плохом состоянии здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН призвала Париж заняться судьбой гражданки Франции в Сирии