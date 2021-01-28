Киев, , 11:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует баллотироваться на второй президентский срок. Об этом написал депутат Верховной рады Гео Лерос 27 января в своём Telegram-канале.

«На праздновании своего дня рождения Зеленский заявил своему ближайшему окружению, что идёт на второй срок!» — сообщил парламентарий.

Напомним, во время предвыборных дебатов с экс-президентом Украины Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве Зеленский заявил, что идёт на один президентский срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко допустил вероятность повторного участия Зеленского в выборах президента Украины.

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