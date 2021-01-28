Москва, , 11:25 — REGNUM Циничная и несправедливая новая методика расчёта прожиточного минимума привела к фактическому снижению этого показателя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Минтруд приказал установить прожиточный минимум за III квартал 2020 года на уровне 11 606 рублей. По новой формуле с января 2021 года этот показатель составит 11 653 рубля. Таким образом, за полгода прожиточный минимум вырастет на 0,4%. Такое увеличение несопоставимо даже с официальной инфляцией, которая в разы ниже реальных цифр. Фактически Минтруд отказался индексировать прожиточный минимум», — сказал Миронов.

Новая методика расчёта прожиточного минимума никак не учитывает роста цен, следовательно, реальные доходы граждан продолжат падение, отметил парламентарий.