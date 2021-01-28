Новосибирск, , 11:24 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 28 января, досрочно прекращены полномочия депутата Законодательного собрания Галины Бизяевой. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном парламенте.

По словам председателя комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике, вице-спикера Валерия Ильенко, от Бизяевой поступило заявление с просьбой прекратить полномочия из-за невозможности осуществлять обязанности.

Напомним, выборы в новосибирское Заксобрание состоялись 13 сентября 2020 года. Галина Бизяева была избрана депутатом от регионального отделения политической партии пенсионеров «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Она входила в состав комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения; комиссии по наказам избирателей; комиссии по статусу депутата и депутатской этике; счётной комиссии; по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; постоянно действующей рабочей группы по вопросам изменения Устава Новосибирской области; конкурсной комиссии.