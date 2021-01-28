Москва, , 11:22 — REGNUM Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, заявил 28 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ещё нет даты послания», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что формат оглашения послания будет выбран в зависимости от эпидемиологической обстановки в России.

Отметим, впервые Путин выступил в начале года с посланием Федеральному собранию в 2020 году. Тогда это было связано с необходимостью быстрого выполнения поставленных задач.

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