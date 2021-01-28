Уфа, 28 января 2021, 11:22 — REGNUM Свыше ста тысяч семей улучшили свои жилищные условия в 2020 году в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе обращения с ежегодным Посланием госсобранию региона.
Он сообщил, что это является самым радостным и главным итогом работы башкирского строительного комплекса и добавил, что в республике необходимо к 2024 году окончательно решить очень болезненную проблему — проблему обманутых дольщиков.
Он добавил, что в регионе будут наращиваться объемы вводимого жилья.
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