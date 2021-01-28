Москва, , 11:16 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за склонение в интернете детей к употреблению наркотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Поправками в Уголовный кодекс РФ устанавливается уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета. Такое деяние предлагается карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

В случае наступления тяжких последствий в виде причинения по неосторожности смерти двух или более потерпевших предусматривается лишение свободы от 12 до 15 лет, с возможным запретом на профессию до 12 лет.

Эта норма будет распространяться на квалифицирующие признаки, указанные в статье, отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»). В том числе, если склонение к потреблению наркотиков производится с помощью интернета; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в отношении двух или более лиц; в отношении несовершеннолетнего; с применением насилия или с угрозой такового.