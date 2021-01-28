Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом запланировал лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) 28 января. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа.

Трамп и Маккарти должны встретиться в штате Флорида. Маккарти попросил Трампа о встрече, так как хочет вернуть себе расположение бывшего главы государства после запуска импичмента Трампа, уточняют собеседники канала.

Ранее Маккарти назвал ошибкой процесс против экс-президента. Он заявил, что импичмент обернётся ещё большим расколом в американском обществе. Вместе с тем конгрессмен подчёркивал, что Трамп должен был «немедленно осудить действия толпы», собравшейся на Капитолийском холме 6 января. Таким образом он фактически признал, что Трамп ответственен за беспорядки.

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