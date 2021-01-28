Москва, , 11:09 — REGNUM Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с примерами героизации нацизма на Украине. Об этом 28 января в своём телеграм-канале написал первый зампостпреда Дмитрий Полянский.

По его словам, чтобы избежать обычных для таких случаев обвинений в «российской пропаганде», которыми власти Украины «так любят прикрывать свои преступные деяния такого рода, мы пошли другим путем».

«К нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи», — написал Полянский.

Он также прикрепил к сообщению в телеграм-канале документ, который содержит письмо к Гутерришу и другие материалы по вопросу героизации нацизма на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина является страной, на политику которой оказывают серьёзное влияние неонацистские группировки. Проявлениями влияния радикалов объясняются, в частности, голосования Украины в ООН против резолюций, осуждающих героизацию нацизма, отметил министр. Он также добавил, что против осуждения героизации нацизма голосуют и США, обосновывая свою позицию защитой «свободы слова».

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