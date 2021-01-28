Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM Конкурс по выбору нового мэра Екатеринбурга продлится в течение трёх дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

Такое решение было принято конкурсной комиссией из-за большого количества участников. Всего заявились 44 человека, до конкурса пока допущены 43 кандидата — у одного из подававших заявку есть судимость.

Собеседования будут проходить с 1 февраля в течение трёх дней.

«У каждого кандидата будет по 15 минут на самопрезентацию. После этого они ответят на вопросы членов конкурсной комиссии», — сказал вице-спикер гордумы Виктор Тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, нового главу Екатеринбурга начали искать после того, как предыдущий мэр Александр Высокинский перешёл в правительство Свердловской области.

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