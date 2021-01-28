Москва, , 11:02 — REGNUM Закон о ратификации соглашения по ДСНВ будет подписан президентом РФ Владимиром Путиным, как только документ поступит к нему на стол. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как только он [документ] поступит, он будет незамедлительно подписан», — сказал Песков.

По его словам, в данном вопросе «очень важна скорость», а уже после подписания можно будет совершить церемонию обмена решениями.

Ранее Владимир Путин и президент США Джо Байден достигли принципиальной договорённости о продлении ДСНВ.