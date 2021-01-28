Берегово, Украина, 28 января 2021, 10:59 — REGNUM На Украине возбудили уголовное дело по факту угроз в адрес работников посольства Венгрии, а также граждан Украины венгерского происхождения. Об этом сообщила 27 января пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.
В пресс-службе рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды».
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об угрозах в адрес венгерских дипломатов и этнических венгров, живущих на Украине, присланных некими «патриотами Украины».
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