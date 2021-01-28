Берегово, Украина, , 10:59 — REGNUM На Украине возбудили уголовное дело по факту угроз в адрес работников посольства Венгрии, а также граждан Украины венгерского происхождения. Об этом сообщила 27 января пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.

«В полицию обратились представители консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об угрозах в адрес венгерских дипломатов и этнических венгров, живущих на Украине, присланных некими «патриотами Украины».

Читайте также: Послание «патриотов Украины» дипломатам из Венгрии назвали провокацией