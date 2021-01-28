Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM Один из кандидатов на должность главы Екатеринбурга заявил о наличии судимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

Всего на участие в конкурсе на пост мэра подали заявку 44 человека. Зарегистрированы 43 человека.

«По одному из претендентов будет проводиться дополнительная проверка», — уточнили в гордуме. Именно этот участник заявил о наличии судимости.

Как сообщало ИА REGNUM, и.о. главы города назначен бывший первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

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