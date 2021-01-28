Джакарта, , 10:33 — REGNUM Заместитель председателя народного консультативного конгресса Индонезии Сиариеф Хасан попросил правительство подготовиться к развитию ситуации в водах Натуны, где ведутся боевые действия между Китаем, США и другими странами, сообщает Antara.

«Правительство обязано обеспечить безопасность всех районов, включая самые удаленные в водах Северной Натуны», — заявил Сиариеф Хасан в Джакарте.

Индонезийский политик также призвал всех лидеров Юго-Восточной Азии работать вместе, поскольку Индонезия и страны региона могут взять на себя роль «лидера» в решении проблем в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Панаме и Никарагуавручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкаде.

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