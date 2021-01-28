Тбилиси, , 10:31 — REGNUM В Грузию с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, в тбилисском аэропорту прошла официальная церемония встречи главы иранского МИД. На ней присутствовал замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

В МИД Грузии сообщили, что в ходе визита Зарифа запланированы его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, спикером парламента Арчилом Талаквадзе и премьер-министром Георгием Гахарией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана начал региональное турне. Он уже посетил Россию, Турцию, Азербайджан и Армению.

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