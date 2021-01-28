Киев, 28 января 2021, 10:28 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» в Верховной раде есть достаточно голосов за исключение депутата Александра Дубинского. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Украины (КСУ) Фёдор Вениславский в эфире телеканала «Эспресо».
Он рассказал, что депутаты понимают, чем грозит членство Дубинского во фракции, учитывая, что на депутата наложены персональные санкции США.
Он выразил уверенность, что во фракции найдётся достаточное количество голосов за исключение Дубинского.
Напомним, ранее Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личной встрече. Парламентарий предупредил президента о недостоверной информации, которую транслируют о нём «аферисты» из окружения Зеленского.
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