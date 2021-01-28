Киев, , 10:28 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» в Верховной раде есть достаточно голосов за исключение депутата Александра Дубинского. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Украины (КСУ) Фёдор Вениславский в эфире телеканала «Эспресо».

Александр Дубинский в Верховной раде Dubinsky.pro

Он рассказал, что депутаты понимают, чем грозит членство Дубинского во фракции, учитывая, что на депутата наложены персональные санкции США.

«Я убеждён, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции», — сказал Вениславский.

Он выразил уверенность, что во фракции найдётся достаточное количество голосов за исключение Дубинского.

«Лично я буду голосовать за это», — подытожил депутат.

Напомним, ранее Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личной встрече. Парламентарий предупредил президента о недостоверной информации, которую транслируют о нём «аферисты» из окружения Зеленского.

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