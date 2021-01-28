Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с правительством, посвящённое реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Ранее Путин заявил, что эта тема останется в текущем году одним из приоритетов государственной политики.

Как ожидается, с докладом на заседании выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Все новости с заседания читайте в трансляции ИА REGNUM.