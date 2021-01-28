28 Января
 
16:35

Совещание с членами правительства 28 января. Цитата из видео. kremlin.ru.

15:59

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства 28 января. Цитата из видео. kremlin.ru

15:51

Голикова объяснила вред от введения COVID-паспортов

Введение COVID-паспортов в России на сегодняшний день является недопустимым, заявила 28 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

15:49

Путин: поддержка производителей не должна снижать уровень конкуренции

На фоне мер поддержки в пользу отечественных производителей нельзя забывать и о поддержке определённого уровня конкуренции в экономике. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

15:44

Пандемия в России постепенно отступает — Путин

Действия властей России по противодействию распространению коронавирусной инфекции дают положительный результат, и пандемия в стране постепенно отступает. Об этом 28 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

15:43

Путин попросил создать прозрачные условия для локализации производства в РФ

В России необходимо систематизировать меры для создания благоприятных условий для локализации производства в России. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

15:41

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с членами правительства 28 января. Цитата из видео. kremlin.ru

15:40

Меры поддержки иностранного бизнеса в России беспрецедентны — Путин

Россия очень серьёзно подходит к вопросу создания благоприятных условий для ведения бизнеса в России. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

15:38

На восстановление занятости в РФ заложили около 21 млрд рублей

До конца 2021 года, отметил министр труда Котяков, необходимо восстановить занятость до показателей, которые были до пандемии. Для этого нужно трудоустроить по меньшей мере 1 млн человек.

15:27

Вице-премьер РФ назвал долю отечественной продукции в госзакупках

В России выросла доля российских товаров, приобретаемых в госзакупках. Об этом 28 января сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время совещания президента РФ с членами правительства.

15:27

Котяков предложил поддержать бизнес субсидиями в размере трёх МРОТ

Ради поддержки занятости в России нужно выделять работодателям дополнительные субсидии. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

15:25

Котяков предложил расширить программу переобучения для безработных

В России требуются дополнительные меры поддержки рынка труда. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.

15:24

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 28 января. Цитата из видео. kremlin.ru.

15:18

Котяков назвал причины снижения безработицы в России

Численность безработных в России постепенно сокращается несколько месяцев подряд. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.

15:14

Ситуация на рынке труда уже стабилизируется — Котяков

Численность безработных в России уверенно сокращается. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.

15:13

Голикова назвала количество произведённых в России вакцин

В России по данным на утро 28 января произведено 8,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

15:08

Голикова: до конца марта в РФ будет доступно 17 млн доз вакцины

По итогам первого квартала 2021 года в России для вакцинации будет доступно 17 млн доз вакцины, сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова.

15:07

Пандемия действительно постепенно отступает — Путин

В России удалось переломить ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

15:06

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков: ситуация на рынке труда стабилизируется.

15:06

Путин: ответ на эпидемию коронавируса в России адекватен

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией соответствуют масштабу угрозы. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

15:04

СИЗ и лекарств должно быть достаточно, добавил президент.

15:04

Но расслабляться рано, подчеркнул Путин.

15:04

Голикова: ожидаем выпуск вакцины «КовиВак» в марте

Начало выпуска вакцины «КовиВак» центра им. Чумакова начнётся в марте, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ и правительства.

15:03

На 100 тыс. населения в РФ примерно 12 человек заболевших.

15:02

Пандемия постепенно отступает, заявил Путин.

15:00

Голикова назвала параметры необходимого «коллективного иммунитета» в РФ

Главной задачей массовой вакцинации в России является формирование коллективного иммунитета у граждан, сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства.

14:57

Путин назвал желательные масштабы вакцинации от коронавируса в России

Масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

14:55

Производство идёт с опережением — Путин о вакцинах против коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России должна охватить около 70 млн человек. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

14:35

Напомним, одно из первых публичных выступлений Путина в текущем году было посвящено именно вопросом социальной поддержки населения. «Вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки российских семей, детей, людей старших поколений были и остаются для нас приоритетными», — заявил президент РФ в начале текущего года.

13:40

Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM]