Голикова объяснила вред от введения COVID-паспортов
Введение COVID-паспортов в России на сегодняшний день является недопустимым, заявила 28 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Путин: поддержка производителей не должна снижать уровень конкуренции
На фоне мер поддержки в пользу отечественных производителей нельзя забывать и о поддержке определённого уровня конкуренции в экономике. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Пандемия в России постепенно отступает — Путин
Действия властей России по противодействию распространению коронавирусной инфекции дают положительный результат, и пандемия в стране постепенно отступает. Об этом 28 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Путин попросил создать прозрачные условия для локализации производства в РФ
В России необходимо систематизировать меры для создания благоприятных условий для локализации производства в России. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Меры поддержки иностранного бизнеса в России беспрецедентны — Путин
Россия очень серьёзно подходит к вопросу создания благоприятных условий для ведения бизнеса в России. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
На восстановление занятости в РФ заложили около 21 млрд рублей
До конца 2021 года, отметил министр труда Котяков, необходимо восстановить занятость до показателей, которые были до пандемии. Для этого нужно трудоустроить по меньшей мере 1 млн человек.
Вице-премьер РФ назвал долю отечественной продукции в госзакупках
В России выросла доля российских товаров, приобретаемых в госзакупках. Об этом 28 января сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время совещания президента РФ с членами правительства.
Котяков предложил поддержать бизнес субсидиями в размере трёх МРОТ
Ради поддержки занятости в России нужно выделять работодателям дополнительные субсидии. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Котяков предложил расширить программу переобучения для безработных
В России требуются дополнительные меры поддержки рынка труда. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.
Котяков назвал причины снижения безработицы в России
Численность безработных в России постепенно сокращается несколько месяцев подряд. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.
Ситуация на рынке труда уже стабилизируется — Котяков
Численность безработных в России уверенно сокращается. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.
Голикова назвала количество произведённых в России вакцин
В России по данным на утро 28 января произведено 8,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова: до конца марта в РФ будет доступно 17 млн доз вакцины
По итогам первого квартала 2021 года в России для вакцинации будет доступно 17 млн доз вакцины, сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова.
Пандемия действительно постепенно отступает — Путин
В России удалось переломить ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков: ситуация на рынке труда стабилизируется.
Путин: ответ на эпидемию коронавируса в России адекватен
Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией соответствуют масштабу угрозы. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
СИЗ и лекарств должно быть достаточно, добавил президент.
Но расслабляться рано, подчеркнул Путин.
Голикова: ожидаем выпуск вакцины «КовиВак» в марте
Начало выпуска вакцины «КовиВак» центра им. Чумакова начнётся в марте, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ и правительства.
На 100 тыс. населения в РФ примерно 12 человек заболевших.
Пандемия постепенно отступает, заявил Путин.
Голикова назвала параметры необходимого «коллективного иммунитета» в РФ
Главной задачей массовой вакцинации в России является формирование коллективного иммунитета у граждан, сообщила 28 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства.
Путин назвал желательные масштабы вакцинации от коронавируса в России
Масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Производство идёт с опережением — Путин о вакцинах против коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России должна охватить около 70 млн человек. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
Напомним, одно из первых публичных выступлений Путина в текущем году было посвящено именно вопросом социальной поддержки населения. «Вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки российских семей, детей, людей старших поколений были и остаются для нас приоритетными», — заявил президент РФ в начале текущего года.