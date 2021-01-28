Ташкент, , 09:56 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал уволить до конца января одного из министров. Об этом глава государства заявил 27 января на видеоселекторном совещании, сообщает издание UPL.

«В течение недели я объявлю одно кадровое решение. Человек верный, но не справляется, не тянет телегу», — сказал президент. Он раскритиковал министров, которые сидят в Ташкенте и слабо работают в регионах.

Кроме министра, должности лишится один из хокмиов (глав) регионов. Вместе с тем Мирзиёев не назвал имена госслужащих, которых планирует уволить.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января во время рабочей поездки в Бухарскую область Шавкат Мирзиёев пригрозил увольнением министру сельского хозяйства Хамшиду Ходжаеву. Глава государства обвинил чиновника в слабом внедрении энергосберегающих технологий.

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