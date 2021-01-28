Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Руководство Республиканской партии США не намерено просить экс-президента Дональда Трампа участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом председатель Национального комитета партии Ронна Макдэниел заявила 27 января в интервью Associated Press.

«Партия должна сохранять нейтралитет. Я не буду никого призывать участвовать или не участвовать в выборах 2024 года», — сказала Макдэниел в ответ на вопрос, предложат ли руководители партии Трампу поучаствовать в следующих президентских выборах.

Кандидаты сами принимают решение об участии в выборах, отметила она. Макдэниел добавила, что хотела бы помощи от Трампа в возвращении республиканцам большинства в палате представителей и Сенате Конгресса США на выборах 2022 года.

Ранее газета Politico сообщала, что Трамп рассказывал о своём намерении снова баллотироваться в президенты тем, кто входит в его окружение.

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