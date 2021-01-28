Богота, , 09:52 — REGNUM Колумбийские власти приняли решение о временной приостановке авиасообщения с Бразилией из-за распространения на территории последней новой мутации коронавируса. Об этом 28 января сообщил президент Колумбии Иван Дуке.

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"Отменяются рейсы из Колумбии в Бразилию и из Бразилии в Колумбию», — заявил колумбийский лидер, выступление которого транслировалось администрацией президента Колумбии на странице в соцсети Twitter.

Также известно, что данное ограничение будет действовать с 29 января на протяжении 30 дней.

Отметим, впервые о новой мутации SARS-CoV-2 на территории Бразилии стало известно в конце декабря минувшего года.