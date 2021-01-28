Бишкек, , 09:43 — REGNUM Киргизия будет придерживаться «стратегии многовекторности» во внешней политике. Об этом 28 января заявил президент республики Садыр Жапаров на церемонии инаугурации в Бишкеке.

По его словам, приоритетным направлением станет укрепление двусторонних отношений со стратегическими партнерами. Жапаров отметил растущее влияние Китая и выразил надежду, что Пекин продолжит оказывать положительное воздействие на экономику Киргизии.

Кроме того, власти республики будут стремиться к сотрудничеству с США, Евросоюзом и азиатскими государствам, добавил киргизский лидер. Бишкек также продолжит сотрудничество с международными и региональными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в национальной филармонии в Бишкеке проходит церемония инаугурации избранного президента Киргизии Садыра Жапарова.

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