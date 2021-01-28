Нью-Йорк, США, , 09:35 — REGNUM С призывом к России и США следовать далее по пути ядерного разоружения после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил об этом 28 января в интервью ТАСС.

По словам генсека ООН, продление ДСНВ было «жизненно необходимо».

«Но также жизненно необходимо наверстать упущенное и добиться прогресса в отношении ядерного нераспространения и разоружения», — сказал он.

Кроме этого, Гутерриш отметил, что необходимо придерживаться нераспространения как главной цели для того, чтобы в мире не осталось ядерных держав.

«Но нам также нужно встать на путь эффективного контроля над вооружениями и возрастающего по масштабам разоружения», — добавил генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш положительно оценивает решение РФ и США продлить ДСНВ.