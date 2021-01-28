Лансинг, США, , 09:26 — REGNUM В Соединённых Штатах один из подозреваемых в заговоре с целью похищения губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер признал свою вину. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что речь идёт о 25-летнем Тае Гарбине. По предъявленным ему обвинениям молодому человек грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2020 года в США задержали 14 человек, планировавших похищение губернатора штата Мичиган и других чиновников. Сама губернатор Гретчен Уитмен обвинила действующего на тот момент президента США Дональда Трампа в подстрекательстве экстремистов к похищению.

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