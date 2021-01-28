Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин покинул свой пост. Информацию об увольнении бывший руководитель подтвердил журналистам.

По словам Курочкина, он принял решение об уходе по собственному желанию.

«Где буду работать — покажет время», — заявил экс-глава района порталу «Е1».

Источник издания в мэрии предполагает, что причиной увольнения могла стать некачественная уборка улиц в Железнодорожном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Александр Высокинский ушёл с поста мэра Екатеринбурга. И.о. главы города назначен Алексей Орлов.

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