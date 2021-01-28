Киев, , 09:29 — REGNUM Проведение общенационального референдума обойдётся Украине в 2 млрд гривен или около $71 млн. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Ну где-то приблизительно будет около 2 млрд гривен», — считает он.

Корниенко отметил, что ориентируется на стоимость последних местных выборов, прошедших в октябре 202 года.

В свою очередь депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев рассказал, что референдумы планируют финансировать из резервного фонда правительства Украины, поэтому Верховная рада не будет принимать решение о выделении средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал принятый парламентом закон о референдуме «фикцией», объяснив это практически невыполнимыми условиями проведения волеизъявления.

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