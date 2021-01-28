Тбилиси, , 09:25 — REGNUM Грузинские дипломаты интенсивно работают в странах пребывания по вопросу получения для своей страны вакцины от COVID-19, в том числе эта работа ведется и в Республике Мальта. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, опубликованном на сайте ведомства.

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В министерстве отметили, что почетный консул Грузии на Мальте начал вести там консультации о приобретении вакцины с декабря 2020 года. Если будет принято решение о поставках препарата, то руководство Грузии узнает об этом «в первую очередь».

«Всякого рода информация, распространяемая по этому вопросу через различные информационные источники, является спекуляцией», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Мальта получила на 1 млн доз больше вакцины от COVID-19, чем требуется. Он упрекнул грузинские власти в том, что они якобы ничего не делают, чтобы договориться с мальтийским правительством о получении излишков этого препарата.

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