Сеул, , 09:18 — REGNUM В Южной Корее приняли решение продлить ещё на две недели запрет на авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, действие запрета продлится до 11 февраля.

Известно, что первоначально запрет на авиасообщение с Великобританией был введён 23 декабря 2020 года с целью предотвращения проникновения в страну мутировавшего коронавируса. Впоследствии он был продлён до 28 января.

В связи с появлением мутировавшего вируса, имеющего более высокую скорость распространения, власти Южной Кореи усиливают меры карантинного контроля при въезде в страну.

В настоящее время (по состоянию на 25 января) в стране выявлено 27 случаев заражения «британским» вариантом коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 497 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 76 926.

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