Киев, , 09:06 — REGNUM Украина может прислать в Боснию и Герцеговину экспертов для изучения иконы, ранее подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом заявил посол Украины Василий Кирилич во время встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, сообщило 27 января издание «Украинская правда».

Дипломат подчеркнул, что Украина не давала разрешения на вывоз иконы со своей территории. Он добавил, что украинские эксперты готовы приехать в Сараево, если им будет обеспечен доступ к реликвии.

Кирилич также обсудил с главным прокурором Боснии и Герцеговины вопрос взаимодействия правоохранителей двух стран по делу об иконе.

Напомним, ранее советник председателя президиума Боснии и Герцеговины Радован Ковачевич рассказал, что икона, подаренная Лаврову, находилась в частной собственности семьи из Баня-Луки более 15 лет и никак не связана с Украиной.

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