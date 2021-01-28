Кострома, 28 января 2021, 08:57 — REGNUM «Справедливая Россия» не примет в число своих членов «самопиарщиков и людей с тёмным прошлым». Об этом в ходе разговора с корреспондентом ИА REGNUM о слиянии трёх партий заявил лидер костромских справедливороссов Александр Плюснин.
Напомним, 20 января 2021 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России». По словам Плюснина, объединение не будет автоматическим — партии прилепинцев и патриотов прекратят существование, после чего их члены в добровольном порядке смогут написать заявления о вступлении в объединённую партию. Её новым названием, предположительно, станет «Справедливая Россия — за правду».
Председатель Костромского регионального отделения партии «За правду» Николай Лебедев высказался о слиянии намного сдержаннее. Он отметил, что не хочет доверять словам других политиков и прежде, чем принимать решения о вступлении или не вступлении в «Справедливую Россию», хочет услышать позицию лидера партии Захара Прилепина.
Вместе с тем Лебедев добавил, что в случае, если события будут развиваться по пермскому сценарию (по сведениям источников информационного агентства Ura.Ru, руководителя пермского отделения «Справедливой России» хотят лишить поста после объединения) и «Захар по-товарищески меня попросит», то он «подумает» над тем, чтобы возглавить объединённую структуру в регионе.
Отметим, что в Костромской области около 1000 членов «Справедливой России», «За правду» располагает 12 партийцами. У «Патриотов России» в Костроме один член — бывший руководитель регионального комитета, предприниматель Вячеслав Новоселов.
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