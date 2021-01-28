Варшава, , 08:55 — REGNUM Вечером 27 января в центре Варшавы снова прошла акция протеста против решения Конституционного суда Польши об ужесточении запрета на проведение абортов. На этот раз она прошла мирно, обошлось без стычек с полицией. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Сегодня акция прошла без единой стычки протестующих с правоохранителями. Мы увидели людей, которые хотели протестовать, а не драться с полицией. Да и терпение полицейских находится на очень высоком уровне. Поэтому я не могу согласиться с людьми, которые считают, что тактика полиции изменилась. Изменилось то, что протестующие наконец прекратили агрессивно себя вести по отношению к силовикам», — заявил представитель Варшавского управления полиции Сильвестр Марчак.

Возобновление протестной активности противников запрета проведения абортов 27 января было вызвано тем, что Конституционный суд опубликовал обоснования своего решения об ужесточении данного запрета. В нем указано, что данное решение полностью соответствует конституции Польши, которая закрепляет право на жизнь с момента зачатия, а также то, что легальность абортов в случае установленных патологий у плода при запрете при отсутствии таковых напоминает об евгенической практике, когда людей с отклонениями лишали базовых прав.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 г. Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях: если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.