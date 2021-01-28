Бишкек, 28 января 2021, 08:49 — REGNUM Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства, 28 января сообщает агентство 24.kg.
Церемония инаугурации проходит в национальной филармонии в Бишкеке. Глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова зачитала постановление о победе Жапарова на досрочных выборах.
Избранный президент принес присягу киргизскому народу. Он пообещал править справедливо, защищать права человека и соблюдать конституцию Киргизии.
Шайлдабекова вручила Жапарову удостоверение президента и штандарт, после чего в зале филармонии прозвучал гимн Киргизии.
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