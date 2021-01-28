Тбилиси, , 08:47 — REGNUM Представители оппозиционных партий Грузии явно беспокоятся насчет вопроса о прекращении своих депутатских полномочий. Такое заявление, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 27 января сделал спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Политик указал на то, что лидеры оппозиции заявляют о безразличном отношении к этому вопросу, но очень часто и эмоционально высказываются, чем выдают своё беспокойство.

«Частота и тональность их упреков убеждают нас в том, что оппозиция нервничает по поводу лишения мандатов», — сказал Талаквадзе журналистам.

Спикер отметил, что члены парламента примут такое решение по вопросу о лишении оппозиционных депутатов полномочий, которое будет в интересах Грузии и демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на прошедших парламентских выборах были «сфальсифицированы».

Из 60 представителей оппозиции, получивших право на членство в парламенте, 54 написали заявления о сложении полномочий. Заявления троих представителей «Альянса патриотов» в парламенте удовлетворили в начале января. Остальные заявления планируется рассмотреть на этой неделе.

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