Джакарта, , 08:34 — REGNUM Китай попросил Индонезию дать объяснения в отношении 25 китайских граждан, которые были на борту двух танкеров, захваченных Индонезией по подозрению в нарушении международного права, сообщает Antara.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь подтвердил наличие китайских моряков на борту нефтяных танкеров под иранским и панамским флагами.

«Мы призываем как можно скорее проверить ситуацию с китайскими моряками и официально уведомить нас», — заявил Чжао Лицзянь.

Китай также попросил Индонезию провести расследование «справедливо и в соответствии с законом».

Напомним, ранее береговая охрана Индонезии захватила два танкера. Выяснилось, что с судна MT Horse под флагом Ирана перекачивали нефть на судно MT Freya под флагом Панамы, что привело к разливу нефти в море. Оба судна были обнаружены у побережья индонезийского острова Борнео. Танкеры скрыли национальные флаги, отключили автоматическую систему идентификации и не отвечали на радиовызовы.

В посольстве США в Джакарте поприветствовали усилия индонезийской береговой охраны по борьбе с незаконной морской деятельностью.

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