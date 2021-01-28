Нью-Йорк, США, , 08:08 — REGNUM Решение РФ и США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) положительно оценивает генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик 27 января в ходе пресс-конференции.

По его словам, генеральный секретарь считает, что это хороший способом сдерживания двух крупнейших ядерных арсеналов. Дюжаррик отметил, что договоренности по продлению крайне своевременны на фоне сообщений из США о «Часах Судного дня», символическая стрелка которых продолжает оставаться на ста секундах до конца света.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что продление ДСНВ не позволит США размещать свои стратегические вооружения за пределами границ страны.

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